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Y Z

Y Z

Professor, Nuclear Engineering & Radiological Sciences and Robotics

Email yzyz@umich.edu

Office 2927 Cooley

Research Interests Robots in extreme environments; Swarm robots and collective intelligence; Wheel-legged robots; Soft robots and human-compatible machines; Far-from-equilibrium physics, long timescale phenomena, and rare events; Physics and chemistry of liquids and complex fluids, especially under interfacial/non-equilibrium/extreme conditions

Related focus areas Design & Soft Robotics, Legged Robotics, Motion Planning & Control, Multi-Robot Systems & Swarms, Robot Learning & Foundational Models, Robot Perception & Computer Vision

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