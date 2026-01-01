Y Z
Professor, Nuclear Engineering & Radiological Sciences and Robotics
Email yzyz@umich.edu
Office 2927 Cooley
Research Interests Robots in extreme environments; Swarm robots and collective intelligence; Wheel-legged robots; Soft robots and human-compatible machines; Far-from-equilibrium physics, long timescale phenomena, and rare events; Physics and chemistry of liquids and complex fluids, especially under interfacial/non-equilibrium/extreme conditions
Related focus areas Design & Soft Robotics, Legged Robotics, Motion Planning & Control, Multi-Robot Systems & Swarms, Robot Learning & Foundational Models, Robot Perception & Computer Vision
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